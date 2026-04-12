郷家友太「ヴィッセルも神戸の街にとって、僕がベガルタに感じたような存在」今季、4年ぶりにヴィッセル神戸に戻ってきたプロ9年目のMF郷家友太。自力で掴み取った往復切符を自信に変えて、“リスタート”と位置付けて臨んでいる今、郷家は何を想い、何を感じながらプレーしているのか。インタビューで神戸への想い、仙台への想いを包み隠さず言葉に紡いでくれた――。（取材・文＝安藤隆人／全4回の4回目）◇◇