志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）が今夜スタート。キム・ミンソク／青木照（志尊）と河瀬桃子（仁村紗和）が23年ぶりに再会し、心を通わせ合う。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第1話ミンソク（志尊淳）＆桃子（仁村紗和）が23年ぶりに再会本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りなが