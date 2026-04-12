俳優・杏とお笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が、きょう12日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】名探偵キョモンが登場！絶好調な京本大我杏と近藤は、プライベートでも交流のある仲良しの2人。パリにある杏の自宅に遊びに行ったという近藤は「お子さんもいらっしゃって、仲良くなった」と、杏の子どもたちとの面白エピソードを明かす。さらに、13年前にドラマで共演