お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が12日放送される。今回は「 吹き抜けステージ階段がある家」が登場する。【スゴイ家】見たことない！階段にステージのあるLDK田中と遼河が訪れたのは横浜市。2025年築、1階RC造、2、3階木造の敷地面積153.2平方メートル、32坪の家だ。外観は焼杉。駐車場は2台分。1階は家主の会社と