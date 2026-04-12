「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」の予選B卓・東2局1本場、特殊ルールが生んだ劇的な一幕にスタジオが揺れた。俳優の波岡一喜が、あわやアガリ牌を捨てかけるというハプニングを乗り越え、驚きの決着を見せた。【映像】深夜に飛び出した「白ポッチ」のアガリに騒然2万7000点持ちの2着目で対局を進める波岡は、中盤から順調に手を育てていく。13巡目に七万を重ねたところでテンパイを果たすと、