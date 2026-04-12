5人組グループ・ACEesの那須雄登、深田竜生が、12日放送のフジテレビ系バラエティー『世界！爽快！映像GP』（後7：00）に出演する。日頃のストレスが吹き飛ぶような、見ているだけで気分が爽快になる映像満載のバラエティー。ゲストの朝日奈央、島崎和歌子、高橋茂雄（サバンナ）、進行の井上清華アナウンサーとともに、それぞれの部門のテーマに沿った数々の爽快VTRを見守る。【画像】ロゴもカワイイ！ACEesとコラボする「Twink