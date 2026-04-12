11日に『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、東京五輪柔道男子60キロ級金メダリストの高藤直寿と東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストのウルフアロンが激突。ウルフアロンが豪快な大外刈りで衝撃的な1本勝利を収めた。もの凄い勢いでマットに叩きつけられた高藤が“くの字”になる様子に戦慄が走った。【映像】高藤が“くの字” エグすぎる大外刈り畳ではなく、リングの上で行われた柔道五輪金メダリスト