俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜後10：30）が、きょう12日からスタートする。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】恋のライバルに？桃子の幼なじみ・山城拓人（京本大我）本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。韓国有数の財閥の養子であ
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