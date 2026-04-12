4月7日、2026年度予算がようやく成立した。ただ、政府・与党が当初目指していた「年度内成立」には間に合わない結果となった。衆院選で圧勝し、高い支持率を誇る高市総理でさえ、容易には乗り越えられなかった「参院の壁」。TBS政治部・佐藤浩太郎記者がその舞台裏と、その構造に由来する「独立性」について解説する。【写真を見る】46年ぶり可否同数の衝撃…高市総理阻んだ「参議院の壁」 予算成立の裏側に“参院のキーマン”の存