フランス発の人気犯罪ミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6の第2回「ユベールの導き」がNHK総合で放送される（毎週日曜後11：00、全6回）。【写真】新シーズンの場面カットを一挙公開！アストリッドとテツオの結婚式で毒殺されかかったラファエル。アストリッドがすぐに毒の種類を特定したおかげでなんとか一命を取り留める。一方、アストリッドは新たな殺人事件を捜査することに。第1回と第2