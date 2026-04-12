BTS復活のドキュメンタリー映画『BTS:THE RETURN』を監督したバオ・グエンの発言によると、2022年に兵役義務のため一時、活動休止を発表したBTSがARMY（BTSファン）の元に戻ってくるストーリーを、ギリシア神話の英雄オデュッセウスが故郷イタケに帰還するまでの長大な物語に重ねたというが、（着想を得たことは事実だとしても）本作は本当にオデュッセウスの物語なのだろうか？ 参考：山下智久、ワイン街道