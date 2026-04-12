澄み切った歌声を響かせる、純心中学校・純心女子高校音楽部の生徒たち。 5月に控える大舞台に向けて、練習に励んでいます。 【NIB news every. 2026年3月26日放送より】 長崎市の純心中学校・純心女子高校音楽部。 去年の九州合唱コンクールで、銅賞にも輝いた強豪です。 前身の「長崎純心高等女学校」時代、原爆によって214人の生徒が犠牲となっていて、毎年8月9日の平和祈念式典では、音