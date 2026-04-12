俳優中島裕翔（32）が11日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトなどで、女優新木優子（32）と結婚すると発表した。◇◇◇中島はゴールデンタイム連ドラ初主演作の16年フジテレビ系「HOPE〜期待ゼロの新入社員〜」の遠藤憲一（64）や18、20年同局系「SUITS／スーツ」の織田裕二（58）吉田鋼太郎（67）はじめそうそうたる面々との共演も経て、俳優としてステップアップした。「どちらかというと地道なタ