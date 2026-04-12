中島裕翔（32）と新木優子（32）が11日、それぞれの所属事務所の公式サイトなどを通じ、結婚することを発表した。18年の連続ドラマ「SUITS／スーツ」などで共演歴があり、交際は昨年末に一部週刊誌で報じられていた。関係者によると、新木は妊娠はしておらず、今後も活動を続けるという。◇◇◇中島はファンクラブや公式サイトで結婚を報告。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結