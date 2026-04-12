歌手岩崎良美（64）が11日、デビュー45周年ライブアルバム「グラサヴ」発売記念イベントを都内で行い、代表曲「タッチ」など6曲を披露した。「タッチ」は、3月に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のNetflix応援ソングとなり、B’z稲葉浩志（61）がカバー。1次ラウンド「日本−チェコ戦」の試合開始前に東京ドームでライブパフォーマンスされ、話題を集めた。岩崎は「もちろん見ました。うれしかった」と感激。