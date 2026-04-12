タレントのスザンヌが、息子が中学校に入学したことを報告した。スザンヌは１２日までに自身のインスタグラムに「息子、中学校の入学式でしたはじめてがぎゅっと詰まった春がスタート」と書き出すと、淡い白の着物姿で入学式に出席する様子をアップ。「大雨の予報だったこの日。でも、そんな空さえも思い出になるねって、なんだか前向きな気持ちで迎えた朝でした。少し不安で、でもちゃんと前を向いて一歩ずつ進んでいくその