毎日のヘアケアをもっと心地よく♡Promilleから、ドン・キホーテ限定の新作アウトバスアイテムが登場しました。サロン品質のケアを手軽に取り入れられる2種類のヘアケアは、髪質や仕上がりに合わせて選べるのが魅力。ダメージ補修からツヤケアまで叶える、注目の新作をチェックしてみてください♪ 内部補修でしっとり髪♡ 「プロミル ベルベットミルク」は140mlで1,980円（税込）。ダメージ