ロッテの山本大斗は11日の西武戦で、今季第1号本塁打を放った。1−5の8回一死走者なしの場面に代打で登場した山本は、糸川亮太が1ボールから投じた2球目のアウトコース132キロシンカーを振り抜くと、打球はレフトスタンドに突き刺す一発になった。◆ 1打席にかける想い山本はプロ5年目の昨季、チーム日本人最多の11本塁打を放った期待の長距離砲。今季に向けては2月27日と28日に行われた『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026