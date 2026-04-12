限られた出場時間で、きっちりと仕事をこなした。三笘薫を擁する10位のブライトンは現地４月11日、プレミアリーグ第32節で降格圏の19位に沈むバーンリーと敵地で対戦。２−０で快勝し、３連勝を果たした。先日のイングランド戦で決勝点を挙げた三笘は、ベンチスタート。80分から出場すると、89分にゴール前での混戦からラストパスを通し、マッツ・ヴィーファーのこの日２点目をお膳立てしてみせた。ただ、ヴィーファーにボ