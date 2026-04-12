ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』で、三四郎・小宮が“ぶっ飛ばしたい有名人”を実名告白する場面があり、驚きの声があがった。【映像】小宮が“ぶっ飛ばしたい有名人”同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、