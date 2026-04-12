ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』で、リーダーのやまとがグループの最高月収をカミングアウト。そのあまりに規格外な額に、スタジオの芸人勢が一時騒然となった。【映像】実際の月収同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲