■マスターズ2026 3日目（日本時間11〜12日、米・ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC 7565ヤード・パー72）米男子ゴルフのメジャー今季初戦「マスターズ」3日目。16位タイからスタートした松山英樹（34、LEXUS）は、6バーディ、6ボギーのトータル「72」で回り、2アンダーでホールアウトした。2021年以来となる5年ぶり2度目の優勝を目指す松山は、出だしの1番、2番とパーをセーブ。迎えた3番の第2打、40ヤードのアプローチをピン