テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが爽やかな衣装ショットを公開した。１２日までにインスタグラムで「今朝のグッド！モーニングもご覧いただきありがとうございましたまた明日のグッド！モーニングもよろしくお願いいたします」とつづり、白と水色の爽やかなストライプ模様の半袖トップス、白のゆったりとしたパンツを着た姿をアップした。この投稿には「爽やか〜一日お疲れ様でした」「天使すぎます」「一日が特別にな