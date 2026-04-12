◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）記者人生で最大の後悔がある。２月の宮崎キャンプ中だった。坂本に今年の打撃はどう見えるか、と問われ「開幕スタメンは無理かもしれません。でも５月から打つと思います」と、７歳年上のスーパースターに失礼すぎる返答をしてしまった。自分が見た３年間でも間違いなく状態は良いように見えたが、シーズンが進むにつれ上昇カーブを描くのが背番号６。開幕してし