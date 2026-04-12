◆米大リーグブルージェイズ４―７ツインズ（１１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズは本拠でツインズに敗れ、連勝は「２」で止まった。ブルージェイズは初回にバーショの２ランで先制。序盤の流れをつかんだように見えたが、３回に暗転した。先発した左腕・ラウアーがリーに同点ソロを被弾。押し出し四球で勝ち越しを許すと、中前への２点適時打とラーナックの３ラ