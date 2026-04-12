体操のお兄さんが、子どもたちに交通安全を呼びかけました。東京・江東区で、元体操のお兄さんの福尾誠さんが一日警察署長を務め、子どもたちと体を動かしながら交通ルールを確認しました。都内では2025年、子どもが交通事故でけがをした件数が421件にのぼっています。