ブルージェイズが11日（日本時間12日）、本拠でツインズと対戦し、4−7で逆転負けを喫し、連勝は2でストップ。開幕14戦目で初のベンチスタートとなった岡本和真内野手（29）は出番がなかった。ツインズ戦のスタメンに岡本の名前はなく、開幕から14戦目で初のベンチスタートとなった。試合は初回にブルージェイズが2点を先制するも、3回に投手陣が一挙7失点と捕まり逆転を許した。5点を追う9回、4番・サンチェスが意地の2ラン