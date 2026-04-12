北日本では台風並みの暴風が吹き青森県では倒木が相次ぎました。近隣住民：すごいなんてもんじゃない道路で木が倒れて。さっきまで停電してた。青森・七戸町では11日朝、強風の影響で倒木が7カ所で発生し、一時停電が起きたということです。12日も北日本では暴風に警戒が必要です。