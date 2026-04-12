[4.11 オランダ・エールディビジ第30節 ヘラクレス 0-3 アヤックス]オランダ・エールディビジは11日に第30節を行った。日本代表のDF板倉滉とDF冨安健洋が所属する2位アヤックスは敵地で最下位ヘラクレスと対戦し、3-0で勝利。板倉はアンカーとして先発入りし、後半21分までプレーした。冨安は板倉に代わってピッチに入ったが、約10分後にレッドカードで退場処分となった。負傷が続いていた板倉は前節、約2か月ぶりにベンチ入り