【オランダ・エールディビジ第30節】(ポルマン・スタディオン)ヘラクレス 0-3(前半0-2)アヤックス<得点者>[ア]ミカ・ゴドツ(16分)、スティーブン・ベルフハイス2(17分、47分)<退場>[ア]冨安健洋(79分)<警告>[ヘ]W. Ould-Chikh(74分)、アレック ヴァン ホーレンベーク(76分)観衆:12,103人└アヤックス板倉滉が77日ぶりに復帰! チーム事情でアンカー起用、板倉と代わった冨安健洋は無念のドグソ退場