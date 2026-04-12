[4.11 ラ・リーガ第31節 ソシエダ 3-3 アラベス]ソシエダMF久保建英が11日、ラ・リーガ第31節のアラベス戦に後半9分から途中出場し、左ハムストリングを痛めた1月18日の第20節バルセロナ戦(○2-1)以来83日ぶりの公式戦復帰を果たした。同15分にはヘディングでの折り返しでFWオーリ・オスカールソンのゴールをお膳立てし、さっそく復帰後初アシストを記録した。久保は2-2で迎えた後半9分、ホームのスタンディングオベーションに