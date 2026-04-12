大阪メトロ御堂筋線「あびこ駅」から徒歩約1分という一等地に、新たな食のランドマークが誕生します！2026年4月25日（土）、ショッピングセンター「イオンタウンあびこ駅前」がいよいよグランドオープン。コンセプトは「DAILY FOOD WORLD」。注目は、光洋と経営統合した「新生ダイエー」の全国1号店となる「フードスタイルあびこ駅前店」です。さらに大阪初出店のアミューズメントスパや、市内初出店の精肉・ステーキ店など18の専