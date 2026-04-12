ラ・リーガ 25/26の第31節 セビリアとアトレチコ・マドリードの試合が、4月12日04:00にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。 セビリアはルベン・バルガス（MF）、アコル・アダムズ（FW）、アイザック・ロメロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはアレクサンデル・セルロート（FW）、アレックス・バエナ（MF）、ティアゴ・アルマダ