リーグ・アン 25/26の第29節 レンヌとアンジェの試合が、4月12日04:05にロアゾン・パークにて行われた。 レンヌはブレール・エンボロ（FW）、エステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンジェはアミン・スバイ（MF）、ランロワ・マシヌ（FW）、ハリス・ベルケブラ（MF）らが先発に名を連ねた。 12分に試合が動