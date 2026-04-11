表参道の「シボネ（CIBONE）」が、イタリア出身のデザインデュオ アルカロール（alcarol）の新作家具の発売に合わせたエキシビションを開催する。空間と映像、ヴィジュアル構成はヨシロットン（YOSHIROTTEN）率いるデザインスタジオ「ヤール（YAR）」が手掛ける。会期は4月17日から5月10日まで。【画像をもっと見る】アルカロールは、インテリアデザイナーでプロトタイピストのアンドレア・フォルティと、同氏のパートナーで芸