１１日午後４時２５分頃、名古屋市南区のＮＧＫスポーツプラザで、プラザ内のホールとアリーナの連絡橋につながるエレベーターが緊急停止し、男女３人が閉じ込められた。３人は約１時間後に助け出され、体調不良やけがはなかった。市によると、エレベーターは３月１６日の定期点検で異常は見つからなかったという。製造元の東芝エレベータなどが原因を調べており、安全性が確保されるまで運転は停止する。同ホールでは１１日