【ワシントン＝阿部真司】米国とイランの戦闘終結に向けた協議を巡り、米側の代表団を率いるバンス副大統領の手腕が注目されている。これまで重要な外交交渉を担った経験はほとんどない。次期大統領選の共和党の有力候補と目されており、交渉の成否は、党内や支持層の評価に影響を与える可能性がある。自ら名乗りバンス氏は１１日、パキスタンの首都イスラマバードの空港に到着し、出迎えた同国の要人と笑顔で握手を交わした。