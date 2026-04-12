愛車には、その人の個性が出る。女性芸能人がSNSで自身の一台を公開する機会が増えるなか、その車種やカスタムへのこだわりが話題を集めることも少なくない。「シブい」「カッコよすぎ」――そんなコメントが飛び交った彼女たちの愛車投稿を今回は紹介していく。【写真】“美女たちの愛車”に衝撃「シブい」「カッコよすぎ」「羨ましい」（10枚）■川瀬もえグラビアアイドルでラウンドガール、レースクイーンとしても活動する