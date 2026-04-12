町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第1話が11日に放送され、フリースクールのボランティアスタッフ役で元人気子役が登場すると、ネット上には「大人すぎてびっくり」「筋肉が気になる」「とんでもなくムキムキ」などの声が集まった。【写真】元人気子役「筋トレもしているので、みんなを抱っこしてあげたい」本作は学校に行けない子どもたちが安心し