Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第2話が11日に放送。エータ（宮舘）の行動に「愛おしい」「かわいすぎる」などの反響が集まっている。ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第2話くるみ（臼田あさ美）に近づくエータ（宮舘涼太）本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田