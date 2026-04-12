第１子妊娠中のタレント・藤田ニコルが、臨月コーデショットを披露した。１１日にインスタグラムで「臨月でもオシャレはしたい」と始めて、「今日は＠ｃａｌｎａｍｕｒ＿ｏｆｆｉｃｉａｌがスペシャルな撮影してたからディレクターとして裏方で少しだけ参加ギリギリ見にいけてよかった．．．」と明かし、「シャツを腰にまけばなんとかなりそうですティシャツはピッタピタでどうにもなってないですが今の体型も愛していきま