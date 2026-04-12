自分の思い込みだけで、勝手にその人の背景を決めつけてしまったことはありませんか？ 目に見えることだけがすべてではないからこそ、一歩引いて相手を思いやる気持ちを忘れずにいたいものですね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 憧れのバッグと冷ややかな視線 30歳の誕生日、私は思い切って憧れのハイブランドのバッグを購入しました。 ショーウィンドウ越しに何度も眺め、ため息をついては通り過ぎて