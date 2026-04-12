巨人・井上温大投手（２４）が２勝目を狙い、１２日のヤクルト戦（東京Ｄ）で先発する。登板前日は本拠地で投げ込んで最終調整。主砲・村上（Ｗソックス）の抜けた敵軍だが「変わらず強力打線。サンタナ選手とオスナ選手は本塁打があるので、その前に走者を出さないように投げていきたい」と警戒を強めた。左肘痛のリハビリから始まった今季は故障班スタート。ファーム・リーグでは３登板で防御率０・５３と不安を一掃し、５日