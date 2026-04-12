◆米大リーグメッツ―アスレチックス（１１日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツの千賀滉大投手（３３）が１１日、本拠でのアスレッチクス戦に先発し、３回途中８安打７失点で降板した。初回は無失点で抑えたが、１点リードの２回に１死満塁から押し出し四球を献上。続く打者の二ゴロの間に三塁走者の生還を許し、勝ち越し点を与えた。悪い流れは止められない。さらに３回には２ランと３ランを被弾