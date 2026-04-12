2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音が、4月11日に東京ガーデンシアターでツアー＜Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26《texte》＞のファイナル公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。“映像作品にまつわる楽曲を歌う”というデビュー作品と同じコンセプトを踏襲したアルバム『texte』(2026年2月発表)を掲げて、3月21日の神戸国際会館こくさいホール公演を皮切りに全国3ヵ所4公演の規模