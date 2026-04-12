日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。◆◆◆高市首相の「これしかない」パフォーマンスかつてない緊張の中で迎えた日米首脳会談を終え、官邸の面々も高市早苗首相のなりふり構わぬ「親トランプ」のパフォーマンスには、さすがに圧倒されたようだ。ドナルド・トランプ米大統領のイラン攻撃が国際的な支