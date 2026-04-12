日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。【画像】村上氏の長女・野村絢氏生涯投資家、強欲の手口村上世彰氏とフジ・メディア・ホールディングス（清水賢治社長）との攻防戦が早くも第二幕に突入した。2月中旬、村上氏側が再び株を買い増したのである。フジ・メディア・ホールディングスの株を