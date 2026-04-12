〈罪の自白を始めた岡田以蔵。その彼の口から語られる「坂本竜馬」とは？〉から続く ＜第165話です。164話はこちら＞【あわせて読む】“竜馬”の伝説はフィクションかノンフィクションか？司馬遼太郎の名作に鈴ノ木ユウが挑む！【連載1話目】坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」は隔週で更新予定です（1話目はこちら）。単行本1巻〜15巻が発売中。最新コミックス第15巻大好評発売中