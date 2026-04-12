高市総理大臣は、今後予定される選挙での勝利に向けて「今年、結果を出さなければならない」と強調しました。高市総理大臣：これからが勝負です。（圧勝した）衆議院選挙で掲げた公約ですから、私たちは何としても皆さまとのお約束を果たしていかなければなりません。来年の統一地方選挙を勝ち抜くためには、まず今年、結果を出さなければいけない。高市総理は、自民党本部で開かれた全国の地方組織も参加する幹部会合で、2月の衆