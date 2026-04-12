勝利は収めたのだが...。タイで開催されているU-20女子アジアカップで、現地４月11日に準々決勝の２試合が行なわれた。日本がベトナムを４−０で破り、中国がウズベキスタンを２−１で下した。勝ち上がった日本と中国は、準決勝で相まみえる。この日中決戦を前に、中国ファンからは「日本に０−４で負ける」「間違いなく日本人に振り回されるだろう」など悲観的な声があがっている。ウズベキスタン戦の内容に満足していない